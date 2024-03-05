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Прокуратура проводит проверку после сообщений о травле ученицы гимназии в Ленобласти

Следователи проверяют гимназию в Ленобласти из-за буллинга девочки-подростка

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Shutterstock

В одном из образовательных учреждений Кировского района ведется проверка после сообщений о случае подростковой травли. Об этом говорится на сайте прокуратуры Ленинградской области.

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что учащиеся гимназии в Кировском районе унижали свою сверстницу. Гимназистки подвергали девочку буллингу. По данным 47news, они плевали на нее, заставляли вставать на колени и били по лицу, записывая происходящее на видео.

На новость отреагировали сотрудники надзорного органа. Сейчас прокуроры проверяют информацию о возможном нарушении прав несовершеннолетней и соблюдении ее законных интересов.

«В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения и органов системы профилактики», — уточнили в ведомстве.

Известно, что делом также заинтересовался Следственный комитет.

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