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Путин вспомнил, как работал в стройотряде

Путин рассказал, как занимался капремонтом домов во время работы в стройотряде

Президент России Владимир Путин вспомнил, как ремонтировал дома и прокладывал линии электропередачи во время работы в стройотряде. Соответствующий вопрос российскому лидеру задал один из аграриев во время визита президента в Ставропольский край, Путина цитирует ТАСС.

«Почему бы не поделиться? (Работали по принципу) «Бери больше, кидай дальше». <...> Занимались сначала даже не строительством, а капремонтом [деревянных] домов. <...> Потом еще рубили трассы для ЛЭП — это тяжелая работа, надо было «молотить», — предался воспоминаниям Путин.

По словам президента, в стройотряд тогда набирали отслуживших в армии или ребят со стажем работы не менее трех лет. Путин признался, что, будучи спортсменом, рассчитывал, что работа дастся ему легко, однако все оказалось совсем не просто: «к концу дня уже едва ноги волок». При этом он отметил, что работники стройотрядов зарабатывали вполне достойные по меркам того времени 900-1000 рублей.

До этого Путин рассказал, что рекордный за последние годы объем построенного в России жилья связан с льготной ипотекой.

Ранее Путин отметил вклад женщин в развитие России.

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