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Пьяная пассажирка устроила скандал на борту из-за задержки рейса на полчаса

Британка устроила дебош на борту самолета из-за задержки рейса на полчаса

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Агрессивная пассажирка авиакомпании Jet2 устроила скандал в самолете из-за того, что ее вылет на родину задержался. Об этом сообщает Daily Mail.

В январе 40-летняя британка летела из турецкой Антальи в английский Манчестер. Самолет приземлился в Турции с опозданием на 30 минут, из-за чего туристка разозлилась. Она выпила шесть алкогольных напитков во время полета, поругалась с бортпроводниками и накричала на них.

Женщина также оскорбляла стюардесс и отказывалась успокоиться, отвечая членам экипажа: «Вы не можете указывать мне, что делать». По прилете она попыталась спешно покинуть борт, однако из самолета ее в итоге вывели полицейские.

Недавно дело о нарушении общественного порядка рассмотрел магистратский суд Манчестера. Обвиняемая признала себя виновной. Слушания продолжаются.

Ранее туристка увидела галлюцинации на рейсе Дубай — Москва и стала приставать к пассажирам.

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