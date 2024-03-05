Россияне ответили, часто ли они перерабатывают

Треть (34%) россиян ежедневно задерживаются на работе и перерабатывают из-за большого количества задач, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,5 тыс. человек.

Еще 13% опрошенных признались, что им приходится работать без выходных, а иногда и в праздничные или отпускные дни. 16% респондентов переработки затрагивают только время от времени, в такие дни им приходится задерживаться после работы или выходить в выходной день. 10% участников опроса сразу после основной работы берутся за подработку, поэтому их рабочий день получается значительно больше нормы.

Согласно исследованию, только четверть опрошенных россиян умеет разделять рабочее и личное время. Среди них 23% отметили, что всегда работают строго по графику и уходят домой вовремя. Они также не берут на работе дополнительные задачи и стараются, чтобы коллеги и руководство не беспокоили их в личное время. Оставшиеся 4% сообщили, что часто работают меньше положенного, потому что опаздывают или отпрашиваются с работы.

Данные Росстата до этого показали, что средняя длина рабочего дня в России выросла до 7,17 часа в 2023 году, что является максимумом за 19 лет. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году, когда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год средний работник отрабатывал 1,76 тыс. часов.

Ранее сообщалось, что в России не будут сокращать рабочий день в жару.