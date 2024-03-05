В ЭИСИ обсудили программы кандидатов на пост президента РФ

Программы кандидатов на пост президента РФ вызывают интерес за рубежом, рассказала заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), руководитель Лаборатории политических коммуникаций Школы коммуникации НИУ ВШЭ Екатерина Соколова в рамках круглого стола на тему «Выборы Президента 2024: с какими программами кандидаты подходят к финалу избирательной кампании?».

«При анализе программ кандидатов по всему миру мы выяснили, что кандидаты во многих странах плотно следят за нашими выборами», — сказала она.

Политолог, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов назвал кандидата от КПРФ Николая Харитонова опытным, поднаторевшим в избирательных кампаниях, а также знающим, как себя преподнести.

«В качестве программы мы видим очень краткий документ на три страницы, который существенно уступает в конкретике программам остальных кандидатов. В ней нет слова «молодежь», нет слова «будущее». Весь пафос программы состоит в том, что нужно отменить капиталистическое общество и вернуться в социализм», — отметил он.

Заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов отметил, что программа кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого появилась в рамках опроса «Скажи Слуцкому правду».

«Партия достаточно активно использует образ Владимира Жириновского, сам документ назван «Дело Жириновского живет». В этом году популистский компонент тоже присутствует, потому что это стандарт партийной работы. Дело Жириновского живет, но обретает новое содержание», — сказал он.

По мнению исполнительного директора коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Стулова, 170 пунктов программы кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова выглядят масштабно и эклектично.

«В программе «Новых людей» все про будущее, все про молодежь, даже многие из авторов программы младше 30 лет. Даванкову близки все тезисы, которые перечислены в документе. Даванков хочет охватить не только молодежь. Он думает о том, что электорат нужно расширять, и программа должна быть шире», — отметил он.

В свою очередь, политолог, первый зампред комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов назвал человекоцентричность решений одной из главных характеристик программы кандидата Владимира Путина.

По его словам, программа Путина состоит из запросов, которые люди озвучивали на встречах с ним. Он считает документ стратегическим, потому что он содержит план не только до 2030 года, а направление развития страны значительно дальше.

«Центром программы кандидата является человек. Все решения направлены на повышение, например, продолжительности жизни, качества жизни», — объяснил он.

Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.