В России пивные бутылки будут перерабатывать с помощью электронной платформы

К запущенной в России электронной площадке по купле-продаже вторсырья присоединилась компания «Балтика». С помощью запущенного Российским экологическим оператором (РЭО) ресурса она будет заказывать услуги по утилизации стеклянных бутылок и алюминиевых банок.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в России отмечается рост компаний, которые стремятся присоединиться к площадке по торговле вторсырьем и механизму расширенной ответственности производителей (РОП). Электронная торговая площадка или ЭТП в этой схеме выступает удобным инструментом.

«С этого года данный механизм обновился и заработал по другим правилам, которые позволят сделать отрасль прозрачнее, а утилизацию отходов от товаров и упаковки — реальной, а не просто на бумаге», — приводит слова Буцаева телеканал «360».

С этого года производители обязаны выполнять установленные нормативы утилизации отходов. Найти проверенные утилизаторы и заказать услугу они как раз могут на электронной площадке, отметил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

«Новым участником стал крупный игрок — компания «Балтика». Через ЭТП она будет утилизировать стеклянные бутылки и алюминиевые банки из-под пива. Данное вторсырье зачастую становится новой продукцией и может быть переработано не один раз», — подчеркнул он.

Всего на платформе зарегистрировано 2470 пользователя, размещено 1134 лота на сумму 2.8 млрд рублей.

Напомним, онлайн-площадку по торговле вторсырьем РЭО представил в мае прошлого года. Позднее сообщалось, что с 2024 года она станет платной. Стоимость тарифов для игроков рынка варьируется в зависимости от длительности подписки.

Ранее РЭО объяснил сообщения о полном запрете пластика в России.