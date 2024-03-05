В Госдуме заявили, что ждать российский паспорт 10 лет — «очень тяжело душевно»

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что ждать гражданство России 10 лет иностранцам будет «очень тяжело». Так депутат прокомментировал законопроект депутатов от ЛДПР — они предложили увеличить срок проживания в России, после которого иностранные граждане смогут претендовать на паспорт.

«Трудно сказать, зачем (внесли такой законопроект. – «Газета.Ru»). Это, наверное, нам с вами у них надо спросить. А лучше прочитать в пояснительной записке. Может быть, они приводят фактуру какую-то, статистику, которая убедит, что надо увеличивать. Мне думается, что 10 лет ждать — очень тяжело душевно. Пять — совсем другая цифра. Человек квалифицированный приехал, готов трудиться по-честному, но настраивать себя на то, что впереди 10 лет… Просто так работать, просто так жить бесправным — это дело для человека, который себя не уважает. А если ты себя уважаешь, то, конечно, хочешь быть полноправным, полноценным гражданином. Надо посмотреть, может быть, они (авторы законопроекта. – «Газета.Ru») могут чем-то убедить. Иногда в пояснительной записке становится все ясно и соглашаешься невольно. Но сейчас я с лету не могу согласиться. Почитать надо и потом определиться окончательно», — сказал Синельщиков.

5 марта фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ужесточить в России процедуру получения гражданства и вида на жительство для иностранцев.

«Во-первых, предлагается продлить срок постоянного проживания на территории России для получения гражданства со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в РФ и до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ до 8 лет. Более того, предлагается продлить и срок проживания на территории нашей страны для получения вида на жительство до двух лет. Таким образом, в общем порядке лицо, проживающее на территории России, может претендовать на получение статуса гражданина Российской Федерации в том случае, если такое проживание длится более 10 лет», — сказано в пояснительной записке.

Ранее Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, проходящих службу в ВС РФ.