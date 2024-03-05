Врач рассказала, как сохранить слух ребенка

Чтобы сохранить детский слух, ребенка не следует брать на шумные мероприятия, где звук громче 80 децибел. Об этом сообщила оториноларинголог, сурдолог КДЦ №2 НИКИ детства Анна Пожарская. Ее слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области. Также она посоветовала предостеречь детей от прослушивания громкой музыки в наушниках.

«Постоянно слушая музыку через наушники, подростки, сами того не замечая, постепенно теряют слух. При этом они все больше увеличивают громкость, доводят до опасной отметки в 90 децибел и больше», — предупредила специалист.

Она добавила, что детям ни в коем случае нельзя чистить уши ватными палочками. По ее словам, достаточно после купания протереть ухо снаружи кончиком полотенца или ватным диском.

В 2024 году исследователи из Eargym (компании, специализирующейся на разработке приложений для здоровья слуха) создали 30-секундный онлайн-тест для самодиагностики тугоухости. Он предполагает прослушивание звуков разной частоты.

Разработчики отметили, что потеря слуха является одним из важнейших факторов риска развития деменции и некоторых психических расстройств. Поэтому профилактика снижения слуха позволяет косвенным образом сохранить умственное здоровье.

Ранее стало известно, как слуховые аппараты помогают сохранять остроту ума в пожилом возрасте.