Женщину спасли после того, как ставня магазина подняла ее в воздух

В Британии пожилой женщине пришлось звать на помощь после того, как ставня магазина случайно подняла ее в воздух, пишет Independent.

Как сообщают СМИ, женщина стояла возле местного магазина и ждала, когда он откроется. В какой-то момент электрические ставни заведения начали подниматься наверх, прихватив с собой часть куртки британки, которая подошла слишком близко.

К счастью, работник магазина быстро увидел, что происходит, и кинулся на помощь женщине, опустив перед этим ставню. По словам сотрудника магазина, покупательница выглядела потрясенной, но невредимой.

После того, как кадры с места событий разошлись по соцсетям, люди пошутили, что теперь ей точно будет что рассказать внукам.

«Вот так идешь в магазин с утра и не догадываешься, что может дальше произойти», — пишут комментаторы.

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