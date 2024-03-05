Клиенты Сбера смогут пополнить брокерский счет через виртуального помощника

Владельцы брокерских счетов в Сбере смогут пополнить их с помощь виртуального ассистента «Салют», сообщает пресс-служба банка.

«Мы запустили эту функцию еще в январе в тестовом режиме. Клиенты проявляют большой интерес к новой возможности пополнения брокерских счетов», — рассказала директор Управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.

Для пополнения с помощью виртуального ассистента пользователю необходимо написать или сказать вслух сумму и счет, а затем подтвердить операцию.

Кубезова добавила, что Сбер в ближайшее время планирует предоставить доступ к торговле драгметаллами.

Ранее в Сбере рассказали о том, что сотрудники выездного сервиса банка помогут россиянам обновить или скачать приложение СберБанк Онлайн.