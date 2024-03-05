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Россиянам рассказали, для кого будет полезен краткосрочный полис ОСАГО

Автоэксперт Шкуматов: краткосрочный полис ОСАГО будет полезен дачникам

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Краткосрочный полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), который можно оформлять с начала марта, пригодится гражданам, которые пользуются автомобилем эпизодически. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«Например, это могут быть дачники. То есть люди, которые, допустим, ездят на выходные на дачу. Почему бы им не купить, например, полис на два дня? То есть категорий, которые захотят приобретать такие однодневные полисы, на самом деле, довольно много», — сказал Шкуматов.

Он добавил, что со временем рынок покажет, кто именно станет основной целевой аудиторией.

Российские водители теперь могут оформлять договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Соответствующий закон вступил в силу 2 марта.

До этого автовладельцы могли оформлять полис с ограниченным сроком использования транспортного средства, но не менее трех месяцев в году.

Из закона следует, что краткосрочный договор ОСАГО будет начинать действовать через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если таким договором не установлен более короткий срок вступления в силу.

Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.

Ранее депутаты выступили против транспортного налога.

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