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В Госдуме предложили направлять гонорары иноагентов по авторским правам на нужды СВО

Депутат Бурляев: гонорары иноагентов можно направить на нужды СВО

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В случае запрета на выплаты гонораров по авторским и смежным правам иноагентам эти средства могут пойти на поддержку спецоперации. Об этом «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России Николай Бурляев.

Однако он подчеркнул, что введение подобных запретов требует тщательно проработки, потому что это может «ударить» по интересам зрителей и слушателей.

«Было бы разумно направить деньги предавших свое Отечество людей, их гонорары по правам на творческие произведения, на поддержку СВО. Но еще раз повторю: пока, наверное, преждевременно обсуждать и процедуру изъятия гонораров, и саму такую возможность. Этот вопрос будет проработан в Госдуме», — сказал Бурляев.

Предложение о введении запрета на выплаты гонораров иноагентам озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в парламенте планируют рассмотреть эту инициативу. Он напомнил, что некоторые уехавшие за границу иноагенты тратят свои гонорары на финансирование антироссийской деятельности, а также на поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Госдуме призвали запретить иноагентам пользоваться соцсетями.

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