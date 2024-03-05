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Россиянин зарубил топором знакомого и съел его сердце на остановке

В Башкирии мужчина расправился с приятелем и съел его сердце

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СК РФ по Республике Башкортостан

В Башкирии местный житель жестоко расправился с приятелем, вырезал у него сердце и съел его на остановке на глазах у прохожих. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

В Куюргазинском районе Башкирии 29 февраля было обнаружено окровавленное тело мужчины, у погибшего было вырезано сердце. По подозрению в совершении преступления был задержан 47-летний местный житель, мужчина признался, что в ходе пьяной ссоры зарубил топором 65-летнего знакомого, после чего вырезал у него сердце.

Обвиняемый сел на остановке и начал поедать вырезанный орган, недоеденную часть он отдал проходившей мимо пенсионерке и попросил захоронить. В ходе допроса задержанный заявил, что совершил преступление, потому что заключил «контракт с дьяволом», чтобы вылечить свое больное сердце. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ярославский сатанист-расчленитель, убивавший подростков, вышел на свободу.

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