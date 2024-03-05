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Специалист посоветовала не дарить коллегам на 8 Марта смешные открытки

Консультант Желябина: коллегам не стоит дарить на 8 Марта смешные открытки

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Во избежание неловких ситуаций не стоит дарить коллегам на 8 Марта смешные открытки. Такой совет в интервью РИАМО дала начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина.

«Есть список подарков, которые не стоит преподносить женщинам-коллегам. Это открытки с неподходящими шуточными отсылками или поздравлениями, предметы личной гигиены, подарочные сертификаты на услуги салона красоты или процедуры косметического ухода за лицом», — отметила Желябина.

По ее словам, такие подарки могут восприниматься как намек на недостатки во внешности. Даже если презент вручен из лучших побуждений, он может вызвать неоднозначную реакцию, предупредила специалист.

Также Желябова посоветовала не дарить коллегам цветы ярких и агрессивных оттенков. По ее словам, лучше выбирать нежные и элегантные букеты. Кроме того, она рекомендовала подобрать подарочный сертификат в зависимости от предпочтений сотрудницы.

Согласно исследованию Ozon, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», просто отдохнуть, насладиться вниманием родных и сделать приятное близким людям — самые желанные предпочтения большинства (46%) россиянок на 8 Марта.

Ранее эксперт по этикету рассказала, какие подарки стоит дарить на 8 Марта.

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