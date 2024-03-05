В Национальном лифтовом союзе заявили, что «лифт упасть не может»

Аварии в лифтах зачастую связаны с попыткой управляющих компаний сэкономить на техническом обслуживании. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. Он добавил, что лифт не может упасть – он «просто двигается выше предусмотренной скорости».

«Рекомендую забыть термин «падение лифта». Лифт упасть не может. Он подвешен минимум на трех канатах, а в большинстве случаев вообще на шести. Он просто начинает двигаться выше предусмотренной скорости, срабатывает система безопасности. Я не могу сказать, что сильно увеличилось количество отказов и аварий на лифтах. И тем более напрямую это связать с тем, что сейчас сложнее и дороже проводить качественное техническое обслуживание. Качественное обслуживание возможно только при адекватном уровне оплаты работ по обслуживанию лифтов. Многие управляющие компании безнаказанно пытаются сэкономить на всем, включая безопасность пассажиров, которые ездят на лифтах. Мы, как профессиональное сообщество, работаем над этим вопросом, чтобы законодательно закрепить минимальный уровень трудозатрат на обслуживание лифта, согласно технологии завода-изготовителя. Иначе, пользуясь неограниченной властью, компании зачастую перегибают палку и предлагают работу на таких условиях, когда невозможно провести все работы за те деньги, которые они предлагают», — сказал он.

Захаров добавил, что с 1 сентября 2024 года уполномоченным органом по организации госконтроля за процессом эксплуатации лифтов станет Ростехнадзор, который получит «реальные рычаги воздействия» на компании, не соблюдающие «правила их безопасного содержания и использования».

По словам Захарова, случай с сорвавшейся кабиной, произошедший 5 марта в Санкт-Петербурге, заставляет задуматься, почему в многоэтажном доме имеется только два лифта.

«Если мы говорим про последнюю аварию в Шушарах, просто даже не зная подробностей, заставляет задуматься, как на дом в 25 этажей запроектировано всего два лифта. Естественно, жители хотят побыстрее доехать, куда им нужно. Возможны случаи, когда кабина будет переполнена и такая будет перегрузка у лифта», — добавил он.

5 марта в жилом доме в Шушарах сорвался лифт, в результате чего трое пострадавших обратились в больницу за помощью. Как заявлял 78.ru и. о. начальника отдела районного хозяйства администрации Пушкинского района Андрей Трушко, в кабине находилось 13 человек, в том числе пятеро детей. Гендиректор управляющей компании «Единый Город» Зухра Ефимова в беседе с изданием уточняла, что лифт не упал, а доехал до первого этажа и опустился на 40 см из-за перегруза. По ее словам, «люди подумали, что лифт сорвался в шахту, так как кабина резко опустилась».

Жители дома рассказывали «Газете.Ru», что лифт часто застревал и издавал «шкрябающие» звуки, однако жалобы в управляющую компанию не давали результата.

Ранее в самой высокой башне «Москвы-Сити» сломались лифты.