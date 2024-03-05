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Эксперты объяснили, почему женщин стали часто брать на руководящие должности

HR-специалист Лоикова: женщин чаще берут руководителями, так как они гибче мужчин

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В России исторически сложился патриархальный тип управления, при которым обычно мужчинам отдавали предпочтение при найме. Однако ситуация начала меняться – женщин стали чаще брать на руководящие должности, отметила клинический психолог, HR-специалист Зулия Лоикова. Это объясняется тем, что женщины зачастую коммуникабельнее, гибче и ответственное, заявила она в беседе с телеканалом «360».

«На женщинах многое держится, они гибче воспринимают изменения, — пояснила Лоикова. — Даже в такие отрасли, как строительство, девелопмент, инженерия стали искать женщин на руководящие технические позиции. То есть никогда такого не было. Они просто говорят, что женщинам лучше удается и коммуникации выстроить, и они очень ответственны, <…> более работоспособны, никуда не уедут».

По словам специалиста, раньше при приеме на одни и те же позиции мужчине платили на 30% больше. Но сейчас наблюдаются изменения – разрыв сократился на 10-15%, хотя по-прежнему женщины зарабатывают в среднем меньше.

«Мы увидели расширение определенных должностей, которые раньше были недоступны женщинам. Вот в прошлом году 51 профессию открыли для женщин», — добавила HR-специалист.

Она также назвала женщин «движущей силой», подчеркнув, что большое количество компаний в России регистрируют на них.

«Ни для кого не секрет, что в России это исторически так складывается, что женщины более активны», — заключила Лоикова.

Напомним, недавнее исследование показало, что зарплатные ожидания женщин в России оказались на 42% ниже мужских – с среднем на 23 тысячи рублей.

Россиянам ранее рассказали, кому положена повышенная зарплата в марте.

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