В РПЦ оценили сообщения о проведении молитвенного объезда в Петербурге из-за атаки дрона

Глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова заявила, что в молитвенном объезде Санкт-Петербурга нет ничего экстраординарного. Ее слова приводит РИА Новости.

«В епархии митрополит не первый раз совершает молитвенные объезды. Были и облеты. Не только во время коронавируса, как пишут СМИ. В прошлом году, например, — в связи с Пасхой», — сказала она.

По ее словам, в этом событии нет ничего экстраординарного. Она отметила, что приписывание молитвенного объезда к падению беспилотника в Петербурге — «это хайп недружественных СМИ».

До этого СМИ сообщили, что губернатор Александр Беглов и митрополит Варсонофий совершили молитвенный объезд Петербурга по КАДу. В поездке также приняли участие председатель Заксобрания Александр Бельский и духовенство епархии города. В автобусе находились Казанская икона Божией Матери из Казанского собора и другие иконы. Мероприятие было приурочено к наступающему Великому посту.

Утром 2 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге дрон врезался в жилой пятиэтажный дом. По данным СМИ, беспилотник нес около 3,5 кг взрывчатки и мог целиться по соседней нефтебазе «Ручьи».

Ранее в РПЦ запланировала увеличить число военных священников.