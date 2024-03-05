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В РФ зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ за неделю выросла на 5,6%

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Depositphotos

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ за минувшую неделю выросла на 5,6% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).

В публикации уточняется, что за указанный промежуток времени в стране выявили около 810 тыс. случаев заражения гриппом или ОРВИ. При этом превышение среднестатистического показателя было зафиксировано сразу в 52 российских регионах.

«За прошедшую неделю в РФ количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 5,6% по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в заявлении.

Представители службы добавили, что в столичном регионе и Санкт-Петербурге зарегистрировали 16,6% заболевших гриппом и ОРВИ от их общего количества по стране. Наиболее распространенным вирусом гриппа остается вариант А(Н3N2), однако сейчас наблюдается увеличение доли вирусов гриппа B. В Роспотребнадзоре уточнили, что соответствующие показатели растут четвертую неделю подряд.

Кроме того, в период с 26 февраля по 3 марта в РФ выявили более 26 тыс. случаев заражения COVID-19. На предыдущей неделе заболеваемость коронавирусом была на 2,1% меньше.

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