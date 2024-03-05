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Тюремную медсестру уволили с работы за то, что она погладила по ноге заключенного

Daily Star: в Англии медсестру уволили с работы за поглаживание заключенного по ноге

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Cliff Hide/Global Look Press

В Британии тюремная медсестра была уволена с работы, потому что якобы погладила по ноге заключенного, пишет Daily Star. В исправительном учреждении уверены, что между мужчиной и женщиной были романтические отношения.

Старшая медсестра-психиатр Нирали Патель призналась, что действительно касалась ноги заключенного во время приема, на котором были только они вдвоем. Руководство тюрьмы уверяет, что женщина «преследовала» осужденного, «соблазняла его и флиртовала с ним».

Во время их отношений Нирали переводила заключенному деньги и отправляла письма, в которых говорила, что она любит его и хочет развестись с мужем. В ходе следствия также выяснилось, что Патель встречалась с мужчиной «без медицинских на то причин» и виделась с ним гораздо чаще, чем нужно.

Сама медсестра, по собственным словам, осознала ошибку и понимает, что поступила неправильно.

«Этот опыт повлиял на мою профессию, здоровье, достоинство и жизнь в целом», — подытожила британка.

Ранее в Англии судью уволили с работы за удаленные в WhatsApp cообщения.

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