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Население Московской области увеличилось за пять лет

Голикова: население Московской области увеличилось на 1 млн человек за пять лет

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что численность населения Московской области увеличилась на 1 млн человек за пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках торжественной церемонии закладки камня в фундамент Балашихинской областной больницы Голикова подчеркнула, что численность населения Подмосковья увеличилась на 1 млн человек за прошедшие пять лет, а продолжительность жизни в Московской области больше, чем по России. Она составляет 74,6 года, это на 1,1 года больше, чем по РФ, отметила вице-премьер.

До этого Голикова заявила, что расходы на программу материнского капитала в России будут пересчитаны с учетом рождаемости и инфляции. 

Голикова напомнила, что сейчас на маткапитал ежегодно выделяется порядка 570 млрд рублей. Однако эта цифра будет проиндексирована в соответствии с фактической инфляцией, а также с учетом прогнозируемой рождаемости.

С 1 февраля 2024 года пособия и выплаты в России были проиндексированы на уровень реальной инфляции, что привело к небольшому снижению запланированных сумм.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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