В России выявили целевую атаку мошенников на пенсионерку

В Москве женщина, недавно вышедшая на пенсию, стала жертвой целевой мошеннической схемы. Об этом сообщают Финансы Mail.ru.

Злоумышленники позвонили женщине под видом следственных органов и обвинили ее в крупных денежных махинациях на последнем месте работы. В качестве доказательства они выслали ей поддельные документы, которые были похожи на те, с которыми работала москвичка. Мошенники также обвинили ее в содействии терроризму, потому что, по их словам, украденные деньги шли на противоправную деятельность.

В результате женщина отдала мошенникам все свои накопления, в том числе, несколько миллионов рублей кредитных средств. Ей также пришлось записать голосовые сообщения, в которых она давала «подписку» о неразглашении. Через несколько дней москвичка позвонила руководству на прежнем месте работы и раскрыла обман.

«Эту схему отличает то, что она не совсем типична. Как правило, злоумышленники используют сценарии, которые могут подходить большому количеству людей, однако в этом случае атака была целевая, поскольку мошенники точно знали, где и кем работала жертва», — отметил начальник отдела информационной безопасности «Кода Безопасности» Алексей Коробченко.

Накануне сообщалось, что во Фрунзенском районе Петербурга пожилая женщина поверила мошенникам, продала квартиру и перевела им все вырученные от сделки деньги.

Ранее в России выявили новую мошенническую схему накануне 8 марта.