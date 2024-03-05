Одна из станций киевского метро начала протекать

В Киеве с потолка станции «Выдубичи» на Сырецко-Печерской линии между станциями «Зверинецкая» и «Славутич» начала капать вода. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве продолжает протекать метрополитен. Вода капает с потолка», — говорится в сообщении.

В метрополитене объяснили протечку аварией на водопроводе вблизи станции.

До этого экс-советник мэра украинской столицы и глава общественной организации «Офис трансформации» Максим Бахматов сообщал, что мосты в Киеве могут рухнуть в любой момент из-за продолжительного нахождения в аварийном состоянии и отсутствия надлежащего ремонта.

По его словам, украинский Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) вместе с министерством восстановления провел исследование ключевых киевских коммуникаций и выяснил, что до 90% мостов в Киеве находятся в аварийном состоянии, причем уровень этой аварийности либо высокий, либо самый высокий.

Ранее бывший советник мэра украинской столицы и глава общественной организации «Офис трансформации» Максим Бахматов заявил, что синюю ветку киевского метро могут открыть только через пять лет.