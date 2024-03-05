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Россиянин поджег приятеля, приревновав его к жене

В Севастополе мужчина поджег и ранил знакомого ножом из-за ревности

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Крыму местный житель приревновал знакомого к жене и попытался его сжечь. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в поселке Массандра, 31-летний житель Севастополя на почве ревности сначала ранил знакомого ножом, а затем облил горючей жидкостью и попытался его сжечь.

Пострадавший сумел самостоятельно сбить пламя и обратился за медицинской помощью. С ожогами лица, шеи, рук, тела и колото-резаной раной в поясничной области мужчина был госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.

Ревнивца удалось задержать, возбуждено уголовное дело о покушении, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин пытался сжечь подругу, облив ее горючей жидкостью.

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