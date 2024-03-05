Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молодая мать сломала руки младенцу, когда надевала на него комбинезон

Shot: в Подмосковье мать, одевая младенца, сломала ему руки

close
100%
Freepik.com

В подмосковной Истре молодую мать обвинили в нанесении травм новорожденному сыну, у мальчика сломаны руки, ребра и ключица. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Новорожденный ребенок вместе с 24-летней матерью попал в истринскую больницу с бронхитом 27 февраля, спустя трое суток семью выписали из медицинского учреждения, мать надевала на младенца комбинезон, надавила на руки и сломала их.

Через несколько дней отец мальчика во время купания заметил, что у сына странно висит рука, мужчина решил самостоятельно вправить конечность, ничего не вышло и родители вызывали скорую помощь. Медики диагностировали у младенца переломы рук, ребер и ключицы, по словам матери ребенок жил со сломанными ребрами около двух недель.

Новорожденного прооперировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Как утверждает женщина, отец ребенка задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка жестоко избила двухмесячных сына и дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами