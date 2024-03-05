Молодая мать сломала руки младенцу, когда надевала на него комбинезон

В подмосковной Истре молодую мать обвинили в нанесении травм новорожденному сыну, у мальчика сломаны руки, ребра и ключица. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Новорожденный ребенок вместе с 24-летней матерью попал в истринскую больницу с бронхитом 27 февраля, спустя трое суток семью выписали из медицинского учреждения, мать надевала на младенца комбинезон, надавила на руки и сломала их.

Через несколько дней отец мальчика во время купания заметил, что у сына странно висит рука, мужчина решил самостоятельно вправить конечность, ничего не вышло и родители вызывали скорую помощь. Медики диагностировали у младенца переломы рук, ребер и ключицы, по словам матери ребенок жил со сломанными ребрами около двух недель.

Новорожденного прооперировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Как утверждает женщина, отец ребенка задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка жестоко избила двухмесячных сына и дочь.