Суд возобновил следствие по делу экс-замминистра просвещения Раковой и Зуева

Никулинский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о мошенничестве и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам судьи Алексея Бобкова, из-за того, что непонятна позиция одного из фигурантов бывшего сотрудника Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгения Инкина, она будет изучена, как и судебно-психиатрическая экспертиза в отношении Раковой.

До этого гособвинение в среду, 31 января, потребовало приговорить экс-заместителя министра просвещения Российской Федерации Марину Ракову, обвиняемую в хищении около 50 млн рублей, к восьми годам лишения свободы.

По версии следствия, Ракова, являясь гендиректором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (ФНФРО), совместно с сотрудником Фонда новых форм развития образования Максимом Инкиным с июня 2017-го по ноябрь 2018-го заключили ряд трудовых договоров с гражданским супругом Раковой Артуром Стеценко. В результате он получил в качестве «зарплаты» и иных выплат более 7,7 млн рублей. По той же схеме Ракова организовала в сентябре 2018 года и заключение фиктивного трудового договора с РАНХиГС, сумма хищений, таким образом, превысила 2,1 млн рублей бюджетных средств.

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