В Шушарах раскрыли подробности ЧП с рухнувшим лифтом

Рухнувший с восьмого этажа лифт в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга ранее ни разу не ломался, заявила директор управляющей компании Зухра Ефимова. Специалисты назвали падение лифта «переспуском», рассказала она телеканалу «360».

«Люди утверждают, что он начал падать. Но вы же понимаете, [что там бы было]. С восьмого этажа, они сказали, он начал падать. Даже экстренного торможения нет, как говорят лифтеры», — сказала Ефимова.

По ее словам, точная причина происшествия пока не установлена, однако специалисты заявили, что это не падение, а «переспуск», в результате которого лифт опустился ниже уровня первого этажа.

На место происшествия прибыли специалисты Ростехнадзора, вызванные СК, добавила директор УК.

Напомним, сегодня стало известно, что в результате падения лифта в жилом доме в Шушарах пострадали три человека. Жительница дома рассказала «Газете.Ru», что до этого лифт часто застревал, и там постоянно «что-то шкрябало». По ее словам, жильцы обращались в УК, но не дождались никакого результата.

Ранее в Уфе семилетнюю девочку зажало дверями лифта.