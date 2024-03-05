Культуру назвали одним из важнейших направлений развития России

В России созданы хорошие условия для развития культуры, поделилась мнением с «Газетой.Ru» политконсультант Алена Август.

«Меры, которые предприняты в России для развития культуры, уже приносят свои плоды. В стране открывается множество Дворцов культуры, открыто множество различных кружком музыкальных школ, многие проекты получают госфинансирование», — сказала она.

По словам Август, человек воспитывается через культуру.

«Все, за что не возьмись, так или иначе проникает в человека через культуру. Культура присутствует и в экономике, и в науке, и во многих других областях. Человек познает семейные ценности через культуру. Можно сказать, что культура является одним из важнейших направлений развития России», — отметила она.

По мнению политконсультанта, культура не может быть сосредоточена только в больших городах.

«В больших городах много театров и культурных площадок, но важно развивать культуру и в малых городах и селах. Территория России огромна, поэтому важно развивать культуру ровным слоем по всей стране. Важно вкладываться не только в создание инфраструктуры, но и в кадровую политику и поддержку энтузиастов, которые готовы развивать и продвигать культуру», — сказала Август.

Говоря о прошедших дебатах представителей кандидатов на пост президента РФ, Август отметила, что никто из участников не говорил о конкретных вещах.

«Все участники дебатов говорили какие-то общие слова и понятия, а населению России хочется услышать конкретику. Общие слова уже давно никого не впечатляют», — заключила политконсультант.

Напомним, 4 марта состоялись дебаты представителей кандидатов на должность президента России на тему «Культура». Кандидата от партии «ЛДПР» Леонида Слуцкого представлял Никита Березин, доверенным лицом кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова стал Александр Хуруджи, а от партии «КПРФ» Николая Харитонова – Лариса Баранова-Гонченко.