В Казани обновили температурный рекорд 1995 года

В Казани вечером, 4 марта, обновился температурный рекорд, поставленный в 1995 году. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

«По данным авиационной метеостанции «Казань-Сокол» максимальная температура воздуха составила +4,0°C», — говорится в сообщении.

4 марта 1995 года температура воздуха в городе составляла +3,9°C. При этом на этой неделе в Казани ожидается похолодание. В среду, 6 марта, ночная температура составит -8...-13°C, при прояснениях до -18°C, днем — -2...-7°C. В этот день ожидается небольшой снег. При этом ночью в четверг температура может опуститься до -24°C.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что жителей Москвы на неделе с 4 по 10 марта ждут изменения в погоде, которая станет похожа на февральскую. По его словам, зимние изменения начнутся во вторник и среду, 5 и 6 марта, в эти дни в столице возможен снег,

Синоптик Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что самыми холодными днями на неделе станут среда и четверг. Температура воздуха в среду, 6 марта, ночью понизится до -10…-12°C, и днем она составит 0…-5°C. В ночь на четверг, 7 марта, ожидается до -15°C, днем — 0…-5°C. Это на три-пять градусов ниже климатической нормы.

Ранее синоптик рассказал о погоде 8 марта.