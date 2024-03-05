Опубликованы кадры спасения пассажиров из рухнувшего лифта в многоэтажке Петербурга

Опубликовано видео с места падения лифта в многоэтажном доме по Новгородскому проспекту в Шушарах, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Людей из рухнувшей кабины лифта в 27-этажном доме в Шушарах выводили сотрудники лифтовой службы и полицейские. По данным районной администрации, лифт находится в эксплуатации около 10 лет, рано утром 5 марта в кабину на разных этажах вошли 13 человек, трое из них пострадали, когда кабина приземлилась на буфер первого этажа.

По факту падения лифта проверку проводит прокуратура Пушкинского района. В медицинское учреждение с травмами доставлены трое пострадавших: двое взрослых 38 и 32 лет и восьмилетний ребенок, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Башкортостане девочку зажало в дверях лифта.