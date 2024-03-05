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В США вышел на свободу мужчина, отбывший срок за чужое преступление

В США на свободу вышел отсидевший 30 лет за чужое преступление Дэниел Гвинн

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6abc Philadelphia

В США на свободу вышел Дэниел Гвинн, отсидевший 30 лет за чужое преступление. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, окружная прокуратура города Филадельфия, штат Пенсильвания, признала, что Гвинн не совершал преступление, за которое в 1994 году получил пожизненный срок. Его обвинили в поджоге дома Марша Смита, последнего не удалось спасти.

На причастность к поджогу Гвинна указали двое свидетелей. Позже выяснилось, что они опознали другого человека, но он запугал их и заставил отказаться от своих показаний. Защита Гвинна не получила материалы дела, содержащие данные о другом подозреваемом. Также Гвинн не участвовал в очном опознании, а свидетели не видели его фотографию среди других.

Дело Гвинна пересмотрели в 2020 году, и суд вновь приговорил его к пожизненному сроку. Однако защита Гвинна получила доступ ко всем материалам дела, это позволило начать новый процесс о снятии приговора.

До этого издание Inside Edition писало, что в США судью отстранили от должности после того, как он отменил приговор насильнику.

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