Россиянин избивал дочь за плохие оценки в школе

В Башкирии экс-полицейского признали виновным в истязании собственной дочери, мужчина избивал девочку из-за плохих оценок в школе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия бывший сотрудник ДПС несколько месяцев истязал свою 13-летнюю дочь, отец жестоко избивал ребенка из-за оценок в школе, плохо сделанных домашних заданий и нежелания тренироваться.

По факту истязаний было возбуждено уголовное дело, своей вины мужчина не признал. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно.

Ранее россиянин три года истязал детей и довел сына до посттравматического расстройства.