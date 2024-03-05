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Россиянин избивал дочь за плохие оценки в школе

В Башкирии мужчина получил условный срок за избиение дочери

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Башкирии экс-полицейского признали виновным в истязании собственной дочери, мужчина избивал девочку из-за плохих оценок в школе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия бывший сотрудник ДПС несколько месяцев истязал свою 13-летнюю дочь, отец жестоко избивал ребенка из-за оценок в школе, плохо сделанных домашних заданий и нежелания тренироваться.

По факту истязаний было возбуждено уголовное дело, своей вины мужчина не признал. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно.

Ранее россиянин три года истязал детей и довел сына до посттравматического расстройства.

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