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Российские компании стали чаще нанимать студентов и школьников

Эксперт рынка труда Святицкая: из-за конкуренции работодатели нанимают молодежь

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Shutterstock/G-Stock Studio

Из-за сложной демографической ситуации в России трудоспособное население в возрасте от 20 до 35 лет сократилось на 2 млн человек. На этом фоне сильно выросла конкуренция, из-за которой компании не требуют у соискателей наличия опыта, и все чаще готовы предложить работу школьникам и студентам, заявила НСН глава молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая.

«Вакансий для молодых специалистов становится все больше, работодатели расширяют свои границы, начинают все больше смотреть на школьников, ведь по закону можно работать с 14 лет», — рассказала Святицкая.

В целом, по ее словам, сегодня треть вакансий на рынке труда не требует наличия у соискателей опыта работы. Причем в лучшую сторону ситуация не изменится даже через пять лет, уверена эксперт. На этом фоне зарплаты сейчас растут быстрее, чем, к примеру, 10 лет назад, заключила специалист.

Напомним, глава минэкономразвития Максим Решетников подчеркивал, что в России сохранится дефицит рабочих кадров и нехватка инвестиционных ресурсов. По его словам, конкуренция за кадры станет проблемой на ближайшие годы. Сообщалось, что почти половина российских компаний из-за дефицита работников практикуют «тихий наем», предлагая новые вакансии нынешним сотрудникам.

Россиянам ранее рассказали, в каких сферах можно ждать роста зарплат.

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