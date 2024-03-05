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Открытое горение на месте ЧП в Белгородской области ликвидировано

МЧС: открытое горение на месте ЧП в Губкинском округе ликвидировано

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

Открытое горение на месте ЧП в Губкинском городском округе Белгородской области ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в Telegram-канале.

«В настоящее время открытое горение на месте происшествия происшествия в Губкинском городском округе ликвидировано», — говорится в сообщении.

Утром 5 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в этом городском округе начался пожар.

В свою очередь министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 5 марта дежурными средствами ПВО была пресечена попытка атаки трех беспилотников самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Все дроны были уничтожены.

В регионе была объявлена ракетная опасность. К 10:45 она была отменена.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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