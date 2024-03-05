Участники марафона «Знание.Первые» встретились с Эмиром Кустурицей

Кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал участникам просветительского марафона «Знание.Первые» о том, как в детские годы формировалось его художественное мировоззрение. Встреча прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе», сообщает пресс-служба фестиваля.

«Период детства — самый важный момент нашей жизни, это мы понимаем уже ближе к ее концу. Скорость, с которой я в детстве постигал экзистенциальные моменты, была огромной», — сказал кинорежиссер.

Кустурица отметил, что в детстве он жил рядом с цыганами и наблюдал за их небогатой жизнью.

Кинорежиссер добавил, что он никогда не считал создание фильмов легкой задачей.

Также участники марафона смогли задать вопросы кинорежиссеру. Один из участников спросил у Кустурицы, каким он видит будущее российского кино.

«В России очень хорошие условия для развития культуры: у вас много замечательных писателей, режиссеров», — отметил кинорежиссер.

Кроме того, Кустурица рассказал, что он собирается снять несколько фильмов по книгам русских писателей.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».