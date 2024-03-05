Россияне рассказали о планировании путешествий

Больше половины пользователей Яндекс Путешествий (56%) рассказали о готовности оплачивать путешествие частями, следует из опроса Яндекса.

Чуть больше половины опрошенных (51%) рассказали, что они начинают планировать путешествие более чем за 3 месяца до поездки, а 26% готовятся к поездке за месяц.

Также 64% участников опроса оплачивают свое проживание в отеле дебетовой картой, а 22% — наличными.

Около трети опрошенных (62%) отправляются в путешествие 1 раз в год, а 31% — 2-3 раза ежегодно. При этом 93% респондентов рассказали, что они тратят на бронирование жилья в поездках до половины своего бюджета на путешествие, а 72% участников опроса из-за ограниченного бюджета отказываются от путешествий или посещают меньше мест в рамках поездки.

Всего в опросе приняли участие более 1200 человек.

Ранее на сервисе для бронирования отелей Яндекс Путешествия появилась возможность оплатить бронирование отелей частями. Разбить оплату можно на 2, 4 или 6 месяцев благодаря сервису Яндекс Сплит. Первая сумма списывается сразу, остальное – по графику.