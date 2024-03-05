Россиянам перечислили главные минусы оплаты товаров частями

Варианты оплаты товаров частями без комиссий могут скрывать в себе риски, поскольку в этом случае покупатель может переоценить свои силы. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

«Так как это неофициальный заем у банка, возникает некая иллюзия легкости. Большей способности все оплачивать. <...> Иногда покупатель не в состоянии здраво рассчитать свои силы. В результате сначала обслуживание непогашенной суммы в счет оплаты товара будет проходить нормально, но потом могут возникнуть перебои, так как деньги для этого окажется сложно найти», — пояснил эксперт.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, в свою очередь, добавил, что такой вариант покупки товаров может грозить приобретением ненужных вещей. По его словам, в этом случае люди могут совершать спонтанные покупки под влиянием эмоций.

Эксперт в области безопасности Александр Власов до этого говорил, что покупать товары в режиме онлайн стоит только на официальных сайтах магазинов, чтобы не нарваться на мошенников. Он отметил, что в преддверии праздников злоумышленники могут присылать пользователям ссылки на определенные сайты, совершать покупки через которые якобы будет выгоднее.

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