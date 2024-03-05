Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области остановили движение поездов из-за предмета на ж/д путях

На перегоне под Самарой нашли посторонний предмет, движение поездов остановили

close
100%
Depositphotos

В Самарской области временно закрыли движение поездов на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская. Об этом сообщил официальный новостной Telegram-канал Куйбышевской железной дороги.

По данным канала, 5 марта на железной дороге у перегона нашли посторонний предмет, и движение составов приостановили на время работы сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что возможны задержки пассажирских и пригородных поездов.

4 марта в Самарской области неизвестные осуществили подрыв на мосту через реку Чапаевка. Переправа получила повреждения. Позднее на мосту нашли несколько несработавших взрывных устройств. Ответственность за диверсию взяла на себя военная разведка Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Самарской области сообщил, что попытки совершения терактов предпринимаются в регионе не впервые.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами