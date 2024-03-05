В Самарской области остановили движение поездов из-за предмета на ж/д путях

В Самарской области временно закрыли движение поездов на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская. Об этом сообщил официальный новостной Telegram-канал Куйбышевской железной дороги.

По данным канала, 5 марта на железной дороге у перегона нашли посторонний предмет, и движение составов приостановили на время работы сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что возможны задержки пассажирских и пригородных поездов.

4 марта в Самарской области неизвестные осуществили подрыв на мосту через реку Чапаевка. Переправа получила повреждения. Позднее на мосту нашли несколько несработавших взрывных устройств. Ответственность за диверсию взяла на себя военная разведка Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Самарской области сообщил, что попытки совершения терактов предпринимаются в регионе не впервые.