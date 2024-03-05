Приложения Сбера помогут установить дома

Сотрудники выездного сервиса Сбера помогут россиянам обновить или скачать приложение СберБанк Онлайн на устройства на базе Android и iOS, сообщает пресс-служба банка.

«Мы хотим, чтобы у клиента была возможность получать услуги любым удобным для него способом: в СберБанк Онлайн, в офисе или другой удобной локации», — отметила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

Она добавила, что в 2023 году сотрудники офисов Сбера помогли установить клиентам приложение СберБанк Онлайн 5 млн раз.

Кроме того, сотрудники выездного сервиса Сбера привозят клиентам СберКарты, сим-карты СберМобайл, а также помогают оформить кредиты, вклады и другие продукты банка.

Ранее в Сбере рассказали о росте числа пользователей сервиса мониторинга кредитной истории.