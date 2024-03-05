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Названы продукты-лидеры по содержанию кальция

Шеф Веревкин: сыр является главным продуктом по содержанию кальция

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Depositphotos

Сыр является одним из главных продуктов по содержанию кальция, который нужен для укрепления зубов и костей. Об этом Pravda.Ru рассказал бренд-шеф сервиса быстрой доставки еды PizzaSushiWok Сергей Веревкин.

По его словам, для быстрого восполнения запасов этого элемента лучше всего подойдут пармезан, чеддер или моцарелла. Помимо этого, значительное количество кальция содержится также в тофу, отметил эксперт.

«Тофу — настоящая панацея для веганов и вегетарианцев. В нем представлены полезные жирные кислоты, белок, жизненно необходимые витамины и минералы», — сказал Веревкин.

Для поддержания здоровья зубов и костей в свой рацион питания также стоит включать бобы, например, нут, фасоль и чечевицу, заключил бренд-шеф.

Профессор, доктор медицинских наук Андрей Шестаков до этого говорил, что снижение работоспособности и нарушение подвижности суставов может указывать на нехватку кальция в организме. По его словам, в группе риска по данному параметру находятся женщины и спортсмены. Он отметил, что у всех пациентов с переломами конечностей берут анализы крови.

Ранее врачи назвали продукты, необходимые гипертоникам.

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