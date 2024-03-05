В Иркутске вынесли приговор участникам организации «Свидетели Иеговы»*

В Иркутске вынесли приговор девяти участникам организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.

В материалах дела говорится, что обвиняемые в Иркутске проводили религиозные выступления и богослужения с литературой экстремистского содержания. Также, по данным суда, они собрали около 464 тыс. рублей в качестве пожертвований.

В итоге суд признал шестерых подсудимых виновными в организации деятельности религиозного объединения и назначил им наказание виде лишения свободы на семь лет. Двоим подсудимым назначили наказание в виде шести лет тюрьмы. Еще одному участнику организации назначили три года лишения свободы.

До этого Ленинский районный суд Саратова назначил штраф 1,5 тыс. рублей жительнице города Инне Мосиной за публикацию в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с символикой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). По словам адвоката, на Мосину составили административный протокол за демонстрацию символики экстремистской организации. Вину саратовчанка не признает, поэтому решение суда будет обжаловано.

Ранее суд признал законным арест россиянки с радужными сережками.