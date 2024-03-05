Врач рассказал, в каких случаях самолечение не нанесет вред здоровью

Самолечение может быть полезным и эффективным в определенных случаях – к примеру, при неотложных ситуациях или легкой простуде, считает зампред Союза молодых врачей МО, врач Видновской КБ Минздрава МО Рамил Шахвеледов. При этом полностью заменять профессиональную медпомощь оно не должно, а особенно опасным может быть самостоятельный подбор лекарств при серьезных заболеваниях, подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Пользу от самолечения следует оценивать в каждом конкретном случае – так, оно допустимо при легких заболеваниях, к примеру – простуде, считает врач. В этом случае можно просто попробовать пить много жидкости и отдыхать.

Второй случай, когда самолечение допустимо – это уже знакомые заболевания, когда человек понимает, как их лечить.

«Например, если у вас уже был грипп и вы знаете, какие лекарства помогают вам выздороветь быстрее, — пояснил Шахвеледов. — В-третьих, при неотложных ситуациях. Например, если у вас возникла аллергическая реакция на укус насекомого или вы получили травму, вы можете принять необходимые меры для предотвращения ухудшения состояния».

Самолечение все равно должно проходить под контролем врача, так как в некоторых случаях оно может усугубить состояние, подчеркнул доктор. Особенно важно обратиться в больницу при неизвестном заболевании, при серьезном недомогании – к примеру, если речь идет о раке или сердечно-сосудистых заболеваниях, или при хронической болезни – диабете, астме и прочих.

«Вы рискуете неправильно подобрать дозировки или принять неправильные лекарства, что также может плохо сказаться на вашем состоянии, — предупредил Шахвеледов. — Если у вас есть сомнения относительно вашего здоровья, то лучше обратиться к врачу».

Напомним, согласно соцопросу, 46% мужчин и 16% женщин в России занимаются самолечением. В частности, они приобретают лекарства по советам из интернета.

Ранее врач предупредила об опасности самолечения гормональными препаратами.