«Крови не надо»: во Владивостокской крепости отреагировали на задержание влюбленного вандала

На Поспеловской батерее, входящей в состав Владивостокской крепости, висит крупное и яркое обозначение того, что это объект культурного наследия. Об этом «Газете.Ru» заявил Андрей Островский — пресс-секретарь музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, куда относится крепость. Так он прокомментировал заявление обвиняемого в вандализме молодого человека о том, что он «не знал», на какое сооружение наносит надпись аэрозольным баллончиком.

«Если он общается со следователями на русском языке — это говорит о том, что он знает язык. Там на прямо на стене этой батареи висит аншлаг (объявление. — Газета.Ru), где написано «Поспеловская батарея — объект культурного наследия, охраняется государством». Все написано в деталях, подробно. Не прочитать может только слепой, тем более что происходило все это днем. «Не знал» — как-то странно звучит. Аншлаг очень хорошо виден — он крупный, он яркий», — объяснил Островский.

Пресс-секретарь отметил, что, несмотря на вину молодого человека, в музее не хотят, чтобы он попал в тюрьму.

«Музей по сути своей гуманитарная институция. Конечно, нам бы не хотелось, чтобы он писал объяснения в любви на стене батареи, а это закончилось тем, что девушка носит своему возлюбленному передачи в тюрьму. Нам бы не хотелось крови. Никто не говорит о том, что надо посадить в тюрьму на долгие годы. Но нам бы хотелось, чтобы это стало уроком для других потенциальных пользователей газовых баллончиков. Чтобы люди понимали, что это действительно объект федерального значения культурного наследия и что он не подлежит никакому варварскому вандализму в принципе», — отметил он.

Островский считает, что наказанием для вандала вполне могут послужить штраф или общественные работы в стенах Владивостокской крепости.

«Это должно стать уроком. Возможно, штраф. Возможно, я поруссуждаю вслух — есть такая вещь, как общественные работы. Пусть какое-то количество времени отработает на одном из объектов крепости, проникнется идеей, грандиозностью этого сооружения. Крови не надо, но пусть станет уроком для остальных», — заключил он.

4 марта стало известно, что 23-летний уроженец Узбекистана из аэрозольного баллончика романтическую надпись «Akosh+Sasha» на одну из стен Поспеловской батареи Владивостокской крепости.

В управлении Следственного комитета в Приморье сообщили о возбуждении уголовного по ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Теперь молодому человеку может грозить штраф 3 млн рублей и до трех лет тюрьмы.

По словам источника РИА Новости, молодые люди хотели просто написать свои имена, как на обычной стене, и не знали, что это памятник.

Ранее во Владивостокской крепости объяснили, почему не заметили вандала с аэрозольным баллончиком.