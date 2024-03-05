Адвокат Ефремова объяснил, почему он пока не может подать заявление об УДО

Актер Михаил Ефремов не подавал заявление об условно-досрочном освобождении, а сообщения об этом являются ложными. Подать ходатайство об УДО артист сможет не раньше конца марта, а пока речи об этом не было, объяснил адвокат актера Юрий Подалко.

«Такое право у него наступит только в конце марта, то есть раньше он его подать не может. Никто пока не собирался подавать. Наступит такое право, после этого только будет приниматься решение», — пояснил юрист в беседе с телеканалом «360».

Он подчеркнул, что колония не могла ничего рассматривать, так как этому должно предшествовать заявление, и только потом будет запущен «весь механизм» рассмотрения ходатайства. По словам адвоката, он не понимает, с какой целью в сети распространили ошибочные сообщения, подчеркнув, что вопрос о подаче заявления будет согласовывать с Ефремовым. Только потом сторона примет окончательное решение – стоит ли идти на этот шаг, заключил юрист.

Напомним, накануне сообщалось, что руководство белгородской колонии, где сейчас находится актер Михаил Ефремов, согласовало ходатайство об УДО. Однако УФСИН позднее опровергло эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности. При этом некоторые источники отмечают, что актеру могут отказать в УДО из-за двух взысканий, полученных во время пребывания в тюрьме.

Ранее стало известно, что Ефремов стал владельцем двух московских квартир.