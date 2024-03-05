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В России хотят запретить беременным и взрослым с детьми покупать сигареты

Политолог Орлов призвал запретить продажу сигарет беременным и взрослым с детьми

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

В России следует ограничить продажу табачных изделий для беременных женщин и взрослых людей с детьми, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил свое предложение министру здравоохранения Михаилу Мурашко, передает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении Орлов напомнил, что в России за последние несколько лет назад приняли несколько актов по снижению табакокурения и воздействия дыма на детей. Так, запрещена реклама сигарет, открытая выкладка табачных изделий на прилавке, действует запрет на курение в общественных местах.

Однако при этом в розничной торговле табачной продукцией допускаются неоднозначные ситуации, считает политолог. К ним он отнес продажу сигарет беременным женщинам, подчеркнув, что курение наносит вред здоровью будущего ребенка и негативно влияет на его развитие, в том числе интеллектуальное. Также допускается продажа сигарет людям в сопровождении детей – это может вызвать у них интерес к такого рода товарам, считает активист.

Он призвал внести изменения в федеральное законодательство и нормативные акты, которые введут запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции указанным категориям граждан.

Напомним, также он призывал ввести ограничения для коммерческих предприятий розничной торговли на размещение вывесок о реализации табачной продукции.

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