Россиянин привел лошадь в подъезд многоэтажки и устроил скандал с женой

Житель Кузбасса пришел домой в три часа ночи и привел в квартиру лошадь, нетрезвый ковбой попал на записи камер видеонаблюдения. Кадры публикует Telegram-канал Mash Siberia.

В городе Осинники Кемеровской области житель многоэтажки в три часа ночи привел домой коня, россиянин пытался оседлать лошадь в подъезде, но у него ничего не вышло.

По словам соседей, мужчина пытался завести животное в квартиру, но его не пустила жена, свидетелями бурной семейной ссоры стали жители дома. Лошадь из подъезда удалось вывести, известно, что мужчина снимает квартиру, хозяйку недвижимости ищут сотрудники управляющей компании.

Ранее женщина угнала повозку с лошадью с парковки супермаркета.