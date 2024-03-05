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Парковки по всей Москве будут бесплатными 8 и 9 марта

Собянин: парковки по всей Москве будут бесплатными 8 и 9 марта

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной 8 и 9 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, правило распространяется на все улицы без исключения. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.
 
При этом мэр уточнил, что за парковки со шлагбаумом придется платить, они продолжат работать по действующим тарифам.

С 4 марта в России начинается короткая рабочая неделя. Международный женский день в этом году приходится на пятницу — 8 марта, он будет нерабочим выходным.

Россияне, работающие по пятидневной неделе, смогут насладиться тремя днями отдыха подряд — 8, 9 и 10 марта.

Также рабочий день в четверг, 7 марта, будет сокращен на один час в связи с тем, что он является предпраздничным.

Суть праздника связана с борьбой женщин за равноправие в общественной жизни и улучшение условий их труда и жизни. Эти идеи прослеживались как в Древней Греции, так и в XVIII веке в Париже (например, поход женщин на Версаль в 1789 году). В различных странах со временем революционные настроения этого дня постепенно утратили свою актуальность.

Ранее синоптик рассказал о погоде на 8 марта.

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