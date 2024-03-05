Сейсмологи сообщили о землетрясении в Иране

На юго-востоке Ирана произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, землетрясение произошло в 04:20 (07:20 мск). Эпицентр сейсмособытия находился в 120 км к юго-западу от города Ираншехр, в котором проживает 131 тысяча человек.

Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 10 км. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.

До этого директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Петр Шебалин говорил, что Алма-Ата – это высокосейсмичный регион, где возможны сильные землетрясения. Поэтому после произошедшего там сегодня землетрясения магнитудой более пяти в течение суток можно ожидать афтершоков.

Землетрясение произошло на юге Алма-Аты, где давно не наблюдались подобные явления.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.