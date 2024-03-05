Кардиологи спасли россиянку с жидкостью в сердце

В Долгопрудненской больнице кардиологи оказали помощь пациентке с накоплением крови в сердце. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

49-летняя жительница Долгопрудного поступила в больницу с жалобами на сильную одышку и отеки конечностей. В ходе обследования медики выявили у пациентки гемотампонаду сердца — накопление крови в его оболочке. Как выяснилось, к таким последствиям привели сердечная недостаточность и повышенное артериальное давление. Состояние представляло угрозу для жизни.

«При помощи катетера мы провели дренирование скопившейся жидкости из оболочки сердца. Благодаря этому нам удалось снизить давление и улучшить работу органа. Также пациентке была проведена интенсивная терапия», — рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

После хирургического вмешательства женщина еще некоторое время находилась под присмотром медиков, сейчас пациентка выписана на амбулаторное лечение, угрозы жизни и здоровью нет.

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