Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кардиологи спасли россиянку с жидкостью в сердце

В Подмосковье врачи спасли пациентку с жидкостью в сердце

close
100%
Freepik.com

В Долгопрудненской больнице кардиологи оказали помощь пациентке с накоплением крови в сердце. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

49-летняя жительница Долгопрудного поступила в больницу с жалобами на сильную одышку и отеки конечностей. В ходе обследования медики выявили у пациентки гемотампонаду сердца — накопление крови в его оболочке. Как выяснилось, к таким последствиям привели сердечная недостаточность и повышенное артериальное давление. Состояние представляло угрозу для жизни.

«При помощи катетера мы провели дренирование скопившейся жидкости из оболочки сердца. Благодаря этому нам удалось снизить давление и улучшить работу органа. Также пациентке была проведена интенсивная терапия», — рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

После хирургического вмешательства женщина еще некоторое время находилась под присмотром медиков, сейчас пациентка выписана на амбулаторное лечение, угрозы жизни и здоровью нет.

Ранее врачи спасли россиянина с литром гноя в легком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами