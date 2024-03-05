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Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыли

«Гранд Сервис Экспресс»: движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в Telegram-канале «Гранд Сервис Экспресс».

По данным канала, из-за закрытия остановили девять поездов: четыре состава из КрымаМоскву и Кисловодск) и пять — в Крым (из Москвы, Адлера и Кисловодска).

«Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути. Следите за официальной информацией в наших социальных сетях», — заключили в компании.

В ночь на 5 марта над Керчью произошло несколько громких взрывов. Звуки взрывов стали раздаваться примерно в 00:30 мск. Очевидцы утверждали, что в разных районах Керчи было слышно от трех до пяти мощных хлопков. По предварительным сведениям, работают средства противовоздушной обороны.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Ранее ФСБ возбудила дело о диверсии после ЧП на железнодорожном мосту под Самарой.

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