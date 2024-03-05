Пьяный россиянин месяц истязал маленького внука

В Североморске за истязание малолетнего внука перед судом предстанет местный житель. Об этом сообщает СУ СК РФ по Мурманской области.

Как установили следователи, 48-летний житель Североморска с ноября по декабрь 2023 года истязал своего восьмилетнего внука. Пьяный мужчина регулярно наносил мальчику побои.

По факту истязания малолетнего было возбуждено уголовное дело, агрессивного россиянина задержали, в ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Ранее в Петербурге мать избила и оттаскала за волосы дочь после отказа идти в магазин за пивом.